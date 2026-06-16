Mbappé: Bu durumda 80 yaşına kadar oynayacağım!

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappé, hem Real Madrid’de hem de Les Bleus’da maruz kaldığı eleştirilere kendine özgü bir şekilde yanıt verdi.

Mbappé, geçen sezon Real Madrid ile zorlu bir dönem geçirdi ve bireysel olarak etkileyici bir performans sergilemesine rağmen hiçbir şampiyonluk kazanamadı, bu da onu yoğun eleştirilere maruz bıraktı.

Ancak bu Salı akşamı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal'i 3-1 mağlup eden Fransa Milli Takımı'nı iki gol atarak galibiyete taşıyan Mbappé, parladı.

Son iki turnuvada finale yükselen ve bir kez şampiyon olan Mbappé, Dünya Kupası'ndaki 14. golünü atarak Alman Gerd Müller ile turnuva tarihinin en çok gol atan üçüncü oyuncusu oldu. Onun önünde sadece Brezilyalı Ronaldo (15 gol) ve Alman Miroslav Klose (16 gol) bulunuyor.

Mbappé, Fransız "M6" kanalına yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar istediğimiz gibi tam anlamıyla bir başlangıç yaptığımızı düşünmüyorum, ancak herhangi bir turnuvaya galibiyetle başlamak her zaman iyidir. Bu size daha fazla sükunet verir, gerçi Dünya Kupası'nda gerçek anlamda bir sükunet yoktur" dedi.

"Diğer takımların başına gelenleri gördük; galibiyetle başlamak kolay bir şey değil. Tüm takımlar Dünya Kupası'nın olağanüstü bir turnuva olduğunun farkında ve herkes kazanmak ve ülkesini onurlandırmak istiyor" diye ekledi.

Real Madrid’in yıldızı sözlerine şöyle devam etti: “Bugünkü maç kolay değildi. Her an gol atabileceğimizi biliyoruz ve bu bize çok yardımcı oluyor.”

Kendisine yönelik eleştirilere misilleme yapma motivasyonu olup olmadığı sorulduğunda Mbappé, “Misilleme yapma gibi bir motivasyonum yok. Beni eleştiren herkesi susturmak için oynamaya başlarsam, 80 yaşına gelene kadar oynamaya devam etmek zorunda kalırım” dedi.

“Ben ülkemin tarihine iz bırakmak ve takımımın Dünya Kupası’nı kazanmasına yardımcı olmak için oynuyorum” diye açıkladı.

Fransız yıldız, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Bu, grup aşamasındaki sadece ilk maç. İnsanların tepkilerinin abartılı olması, ister coşku ister eleştiri olsun, gayet doğal. Biz ise her zaman sakinliğimizi ve odaklanmamızı koruyarak yapmamız gerekeni yapmalıyız.”