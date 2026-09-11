Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, bazı taraftarların sosyal medya üzerinden kendisine taktığı "diktatör" lakabı karşısındaki tutumunu açıkladı ve bunun bazen komik görünebileceğini, ancak bu tanımlamanın tarih boyunca büyük zararlara yol açan kişilerle ilişkilendirilmesi sebebiyle daha az esprili bir yön de taşıdığını vurguladı.

Mbappé, "France Football" dergisiyle yaptığı ve Fransız derginin ardı ardına bölümler hâlinde yayınladığı röportajda konuşmasını sürdürerek, bazı takipçilerin sosyal medya üzerinden kendisine taktığı bu lakaptan bahsetti.

Mbappé şöyle konuştu: "Durum kısmen komik, çünkü bu bazı insanlar için sadece bir şaka olduğu izlenimini veriyor. Ancak daha az esprili bir yön de taşıyor, zira bu tür insanların tarih boyunca yol açtığı zararı biliyoruz."

Şöyle ekledi: "Başkalarını öldüren ya da milyonlarca insanın mutsuzluğuna sebep olan kişilerle kıyaslanmak... Hayatım boyunca buna benzer hiçbir şey yaptığımı sanmıyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İşin içinde birçok şeyin karışımı var. Bir yandan, bunun şaka olarak söylendiğini ve o boyuta ulaşmadığını biliyorum, ama bazen insanlardaki siyasi ve insani bilinç eksikliğini ortaya koyuyor. Ousmane Dembélé farklı; olayı sosyal medyada keşfetti! Sadece gülüyor."

Mbappé, cevabının bu son kısmında Ousmane Dembélé'nin bu mesele hakkında bizzat Mbappé'yle yaptığı şakaya işaret ediyor.

Parisli oyuncu, günümüzde Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak bilinen Zaire'yi 25 yıl boyunca yöneten diktatöre gönderme yaparak, şaka yollu Mbappé'ye Mobutu adını takmıştı.



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