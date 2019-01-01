Maxi Lopez sessizliğini bozdu: "Wanda'dan bıkmış olmalılar"

Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın çocuklarının babası Maxi Lopez sessizliğini bozdu.

Arjantinli futbolcu Maxi Lopez, eski eşi Wanda Nara ile daha önce Sampdoria'da takım arkadaşlığı yaptığı Mauro Icardi arasındaki ilişki hakkında Radio La 990' a konuştu.

Icardi ile Wanda Nara arasındaki ilişki, Nara'nın Lopez ile evli olduğu sırada başlamıştı. Inter'in Arjantinli yıldızı, ikilinin ayrılmasının ardından Wanda Nara ile dünyaevine girmişti.

Mauro Icardi'nin kulübü Inter ile yaşadığı sorunlar ve Nara'nın Icardi'nin menajerliğini yürütmesiyle ilgili konuşan Lopez, "Nara, İtalyanlar'a çok farklı gelebilir. İtalyan yöneticiler, Arjantinliler ile zor anlaşır. Ondan bıkmış olmalılar. Bu krizin arkasında Wanda Nara'nın yattığını düşünüyorum." dedi.

İyi bir menajerin ne zaman nerede konuşacağını bilmek zorunda olduğunu söyleyen Lopez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Wanda, bana da menajerliğimi yapmayı teklif etmişti ama ben kabul etmemiştim. Çünkü onu ailemin bir ferdi olarak görüyordum. Kaliteli bir oyuncuyu aynı kalitede bir menajer temsil etmeli."

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Çocukları için sessiz kaldığını söyleyen Maxi Lopez, "Çocuklarım büyüdüklerinde beni kötü tanımasınlar istiyorum. Bazen tepkilerim olmuş olsa da amacım her zaman onları korumak. Şu anda çocuklarımla telefonda konuşmama bile izin verilmiyor." dedi.

Icardi ile Wanda Nara'nın benzer özelliklere sahip olduğunu söyleyen Lopez, şu ifadeleri kullandı:

"Mauro bazen ondan daha kötü olabiliyor. Bu yüzden yakın olduklarını düşünüyorum. Oğlumun doğum gününde bana telefonda hakaret etti. İnsanlarla nasıl anlaşabiliyor bilmiyorum."