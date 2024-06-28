Transfer sezonunda Liverpool ve Chelsea, sıkça aynı oyuncuların peşine düşüyor. Bu yaz da her iki kulübün oldukça aktif olması bekleniyor. Chelsea, Todd Boehly'nin liderliğinde dünya çapında genç yetenekleri kadrosuna katmaya çalışırken, Liverpool da Arne Slot yönetiminde yeni bir döneme giriyor.

Liverpool’un hedefleri arasında Crysencio Summerville, Joshua Zirkzee ve Nico Williams yer alıyor. Ancak Alman gazeteci Christian Falk’a göre, Hoffenheim’ın genç yeteneği Max Beier de hem Liverpool’un hem de Chelsea’nin radarında. Beier’in 32.5 milyon euro serbest kalma bedeli, Premier Lig kulüpleri için makul bir seçenek olarak görülüyor.

Thomas Müller'e benzetiliyor

21 yaşındaki Beier, Hoffenheim'da geçen sezon 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekti ve Almanya Milli Takımı'na seçildi. Hızlı ve Thomas Müller'e benzer özelliklere sahip olarak tanımlanan Beier, gelecekte büyük başarılara imza atabilecek potansiyele sahip. Bu özellikleri, onu Premier Lig kulüpleri için cazip bir transfer hedefi haline getiriyor.

Her iki takım da yeniden yapılanıyor

Chelsea ve Liverpool, Beier için transfer piyasasında karşı karşıya gelebilir. Chelsea, genç yetenekleri kadrosuna katma stratejisi ile dikkat çekerken, Liverpool da yeni bir yapılanma sürecinde önemli transferler yapmayı planlıyor. Bu durum, her iki kulübün de Beier’i kadrosuna katmak için büyük bir rekabet içerisine girebileceğini gösteriyor.