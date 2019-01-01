Mauro Icardi'ye PSG kancası
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Son zamanlarda kulübü Inter ile sorunlar yaşayan Mauro Icardi'nin PSG'ye transfer olacağı iddia edildi.
Gazzetta dello Sport'a göre; Sezon sonunda PSG'den ayrılması gündemde olan Edinson Cavani'nin yerine Fransız ekibinin en kuvvetli adayı Icardi.
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Henüz resmi temasların gerçekleşmediğini belirten gazete, Inter'in PSG'den 70 milyon euro isteyeceğini öne sürdü.
Inter ile son haftalarda sorunlar yaşayan Icardi'nin özellikle taraftarlar ile arasının düzeleceği pek olası görülmüyor.