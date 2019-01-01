Mauro Icardi'ye PSG kancası

Sezon sonunda Cavani ile yollarını ayırması muhtemel olan PSG, Inter'in yıldızı Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı.

Son zamanlarda kulübü ile sorunlar yaşayan Mauro Icardi'nin PSG'ye transfer olacağı iddia edildi.

Gazzetta dello Sport'a göre; Sezon sonunda PSG'den ayrılması gündemde olan Edinson Cavani'nin yerine Fransız ekibinin en kuvvetli adayı Icardi.

Henüz resmi temasların gerçekleşmediğini belirten gazete, Inter'in PSG'den 70 milyon euro isteyeceğini öne sürdü.

Inter ile son haftalarda sorunlar yaşayan Icardi'nin özellikle taraftarlar ile arasının düzeleceği pek olası görülmüyor.