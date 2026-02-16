Mauro Icardi'nin Juventus'a transferini engelleyen kişi ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu öncesinde Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele için İstanbul’a gelen Juventus kafilesi, sahadaki rekabet kadar transfer kulisleriyle de manşetlere taşındı.

Corriere dello Sport, sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Icardi, Juventus’a çok yaklaşmış

Haberlere göre Torino ekibi, Arjantinli golcüyü kadrosuna katmak için ciddi bir plan hazırladı. 2027 yılına kadar geçerli olması planlanan sözleşmede, Şampiyonlar Ligi bileti ya da gol hedeflerinin tutturulması halinde yıllık 7 milyon euro'ya ulaşan net maaş gibi önemli bonus maddelerinin yer aldığı öne sürüldü.

Ancak transferin son aşamada gerçekleşmediği, sürecin Dursun Özbek’in veto kararıyla durduğu iddia edildi.

İtalyan medyasına göre kulüp yönetimi, taraftarın büyük destek verdiği yıldız oyuncuyu kaybetme riskini almak istemedi.

Spalletti ile geçmişten gelen gerilim

İddiaların merkezinde Icardi ile Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti arasındaki geçmiş de yer aldı. İtalyan basını, ikilinin Inter döneminden kalan gerginliğin ve o süreçte yaşanan krizlerin hâlâ unutulmadığını yazdı.

Dev maç öncesi tüm gözler RAMS Park’ta

Galatasaray ile Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Galatasaray’ın Avrupa yolu

Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında dalgalı sonuçlar alsa da kritik galibiyetlerle 10 puan toplayarak 20. sırada yer aldı ve play-off bileti aldı. Avrupa serüveninde Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax galibiyetleri öne çıkarken, Manchester City ve Monaco yenilgileri puan tablosunu belirleyen sonuçlar oldu.

Juventus’un performansı

İtalyan temsilcisi ise organizasyonun lig aşamasında istikrarlı bir grafik çizerek 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan topladı ve 13. sırada yer alarak play-off turuna kaldı.