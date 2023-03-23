Mauro Icardi'nin Aşkın Olayım şarkısıyla takibe aldığı Simge Sağın'dan açıklama: "Çok hoşuma gitti"

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile sosyal medyada takipleşmesi gündem olan Simge Sağın, Arjantinli hakkında konuştu.

Mauro Icardi, Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşti

Ünlü popçuyu sosyal medyada takip etmesi dedikoduları doğurdu

Simge, Icardi hakkında konuştu

NE OLDU? Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi'nin gol sevincinin ardından NEF Stadı'nda Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısı çalıyor. Arjatinli golcü bu şarkıyı sosyal medyada paylaşıp Simge Sağın'ın takibe alınca gündem olmuştu.

NE SÖYLENDİ? Milliyet'e konuşan Simge Sağın, Mauro Icardi hakkında şunları söyledi: "Beşiktaş'ı beni takip etmedikleri için takipten çıkmıştım. Ama Icardi beni takip ediyor bu nedenle çıkmadım takipten. Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki de çok hoşuma gitti. Icardi de paylaşınca, ben de paylaştım. Ben şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum. Beş yıl önce çıkardığım bir albüm Türkiye’nin en çok dinlenilen albümü oldu. Çok mutlu ve gururluyum bu yüzden. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum."

DAHA FAZLASI: Muhabirlerin, "Galatasaray maçına gitmeyi düşünüyor musunuz? Herhangi bir davet geldi mi?" sorusu üzerine Simge Sağın şunları söyledi: "Şu anlık herhangi bir davet gelmedi. Gelirse neden olmasın?"