Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor: Zirveye yerleşecek

Golleriyle Galatasaray'ı birçok kez zafere ulaştıran Mauro Icardi, kulüp tarihine geçip zirveye oturmaya hazırlanıyor.

Icardi bu sezon 38 maçta 23 gole ulaştı

Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu olmaya doğru ilerliyor

Okan Buruk'un gol sayısını geçti

NE OLDU? Mauro Icardi, Galatasaray'da kaydettiği gollerle son iki sezondur takımının şampiyonluk yarışında büyük katkı sağladı. İlk sezonunda çıktığı 26 maçta 23 kaydeden Arjantinli, bu sezon 38 maçta 23 gole ulaştı ve Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor.

BÜYÜK RESİM: Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olmaya doğru ilerliyor. 64 maçta 46 gole ulaşan Arjantinli golcünün önünde 61'er golle Gomis (86 maç) ile Milan Baros (116 maç) ve 72 golle Hagi (192 maç) var.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 46 gole ulaştı ve teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk'un gol sayısını geçti.

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SIRADA NE VAR? Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 16 gol atarsa listede ikinci, 27 gol atarsa sarı kırmızılı kulüp tarihinde en golcü yabancı futbolcu olacak.