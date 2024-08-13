Mauro Icardi'den Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Batshuayi ile paylaşım

Mauro Icardi'den Fenerbahçe'nin Lille mağlubiyetinin ardından Michy Batshuayi ile göndermeli paylaşım geldi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Icardi'den paylaşım geldi

Batshuayi, Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olmuştu

NE OLDU? Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille'e toplamda 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Sarı-lacivertlilerin mağlubiyetinin ardından Icardi'den gönderme geldi.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından bu sezon Sarı-lacivertlilerden Florya'nın yolunu tutan Michy Batshuayi ile birlikte güldüğü bir paylaşım yaptı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Jose Mourinho kariyerinde ilk kez Avrupa kupaları ön eleme aşamasındaki bir turda elendi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıl oldu.

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NE SÖYLENDİ? Jose Mourinho maçın ardından şunları söyledi: "Maçtaki penaltıyla ilgili bir şey demesem benim için daha iyi olur. Son zamanlarda benim başıma gelen diğer olaylara baktığımda bunun neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor, ben takımımla gurur duyuyorum."

"Oyuncularımla gurur duyuyorum, şimdi lige odaklanacağız. Bugün oldukça güzel bir kalite gösterdik. Ferdi ve Fred bizim kreatif oyuncularımızdı ve bu ikisinden bugün yararlanamadık."