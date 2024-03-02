Mauro Icardi, Beşiktaş maçına Galatasaray tarihine geçmek için çıkıyor

Galatasaray'ın başarılı golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılı kulübün tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek

Mauro Icardi bir ilki başarmak istiyor

Galatasaray, rakibine karşı en son 2014/15 sezonunda duble yapabilmişti

NE OLDU? Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelirken Mauro Icardi de derbide bir ilki başarmak isteyecek. OPTA'nın verilerine göre, Beşiktaş'a rakip olduğu üç Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan Mauro Icardi, Milan Baros ile birlikte Galatasaray formasıyla bu derbide en fazla gol atan iki yabancı oyuncudan biri (5). Sarı-kırmızılı ekibin tarihinde Beşiktaş filelerini üst üste dört lig maçında havalandıran bir isim bulunmuyor.

BÜYÜK RESİM: Ayrıca Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray, rakibine karşı en son 2014/15 sezonunda Süper Lig dublesi yapabildi. Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, bu rekabet tarihinde üst üste yedi iç saha galibiyeti alan ilk taraf olmak istiyor. Lig tarihinde sarı-kırmızılı ekip karşısında üst üste 7+ iç saha galibiyeti kaydetmeyi başaran tek takım Fenerbahçe (Mayıs 2001-Ekim 2009 arasında 10 maç).

DAHA FAZLASI: Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2007/08'den bu yana beşten fazla gol atan Türk oyuncular arasında fileleri en sık havalandıran isim, her 105 dakikada bir gol sevinci yaşayan Semih Kılıçsoy (948 dakika, 9 gol).

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132'nci kez 3 Mart'ta karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında sarı-kırmızılı ekibin 49-39 üstünlüğü bulunuyor (43B).