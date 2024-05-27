Mauro Icardi, Ali Koç forması giydi! Söylediği tezahürat geceye damga vurdu

102 puanla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Mauro Icardi giydiği forma ve söylediği tezahüratla geceye damga vurdu.

Galatasaray, 102 puanla 24. şampiyonluğuna ulaştı

Mauro Icardi geceye damga vurdu

Ali Koç forması giydi

NE OLDU? Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray bu sezon topladığı 102 puanla Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan etti. Konyaspor maçının ardından Galatasaraylı oyuncular, Florya'nın yolunu tuttu ve onları tesislerde binlerce Galatasaray taraftarı karşıladı.

NE SÖYLENDİ? Sarı-kırmızılı oyuncularla taraftarların kutlamaları sabaha kadar devam ederken geceye Mauro Icardi damga vurdu. Mauro Icardi, Florya'da balkona "Aşkın Olayım" şarkısı ve meşalelerle geldi. Taraftarla kutlama yapan Icardi önce "Fener ağlama" tezahüratını başlattı, daha sonra ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adının yazılı olduğu Galatasaray formasını giydi.

BÜYÜK RESİM: Mauro Icardi'nin Ali Koç yazılı formayı giymesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Arjantinli yıldıza tezahürat yaptı. Florya'da daha sonra MFÖ'nün "Ali Desidero" şarkısı çaldı.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray yaz aylarında Kemerburgaz Tesisleri'ne taşınacak. Bu nedenle Sarı-kırmızılılar, Florya'da son kez şampiyonluk kutladı.