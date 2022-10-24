Maurizio Sarri'nin eşi, kocasının futbol felsefesini tanımladı: 'Huysuz bir adam, biraz denyo, duruma göre değişir'

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, eşinin onun futbol felsefesi hakkında ne düşündüğünü açıkladı.

Sarrismo ve Sarri-ball isimleriyle bilinen oyun stiliyle ünlü olan Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'ye futbol felsefesi soruldu.

Sarri, futbol felsefesini eşinin bu konudaki muzip yorumuyla açıkladı.

Sarri,"Sarrismo'nun tanımını vermem gerekirse, ben yapamam. Karıma sorarsanız size bir tane verebilir; huysuz bir adam, biraz denyo, duruma göre değişir." şeklinde konuştu.

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BÜYÜK RESİM: Pazar günü Ciro Immobile olmadan elde edilen Atalanta galibiyeti, Lazio'yu ligde son şampiyon AC Milan'ın sadece iki puan gerisinde olarak üçüncü sıraya taşıdı.

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SIRADA NE VAR? Lazio, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi FC Midtjylland ile mücadele edecek.