Maurizio Sarri, Juventus'un başına geçiyor

Teknik direktör arayışları devam eden Juventus'un, Chelsea menajeri Maurizio Sarri ile anlaştığı öne sürüldü.

Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız veren , Maurizio Sarri ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.

BBC'nin haberine göre iki kulüp arasında devam eden görüşmeler, Juventus'un 5 milyon pound'luk sözleşme fesih bedelini ödemeyi kabul etmesiyle tamamladı. Sarri'nin ülkesine dönüp ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

60 yaşındaki İtalyan teknik adam, 2018 yazında başına geçtiği Chelsea ile bu sezon UEFA şampiyonluğu yaşamıştı.

Roman Abromovic döneminde Chelsea'den ayrılan 9. menajer olan Sarri'nin yerine kulübün eski efsanelerinden Frank Lampard'ın geçeceği iddia ediliyor.