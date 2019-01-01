Maurizio Sarri, Juventus'un başına geçiyor
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Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız veren Juventus, Maurizio Sarri ve kulübü Chelsea ile prensip anlaşmasına vardı.
BBC'nin haberine göre iki kulüp arasında devam eden görüşmeler, Juventus'un 5 milyon pound'luk sözleşme fesih bedelini ödemeyi kabul etmesiyle tamamladı. Sarri'nin ülkesine dönüp Torino ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.
60 yaşındaki İtalyan teknik adam, 2018 yazında başına geçtiği Chelsea ile bu sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Roman Abromovic döneminde Chelsea'den ayrılan 9. menajer olan Sarri'nin yerine kulübün eski efsanelerinden Frank Lampard'ın geçeceği iddia ediliyor.