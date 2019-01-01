Maurizio Sarri, Juventus ile anlaşmaya vardı
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Getty/Goal
Juventus ile İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri anlaşmaya vardı.
Goal'ün haberine göre, bu sezon Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde Arsenal'e karşı 4-1'lik galibiyet alarak UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Maurizio Sarri, gelecek sezon için Juventus ile anlaşmaya vardı.
60 yaşındaki teknik direktör, Torino ekibiyle anlaşmaya varması sebebiyle kulübü Chelsea'den ayrılmak istediğini yönetime belirtti.