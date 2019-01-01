Maurizio Sarri, Juventus ile anlaşmaya vardı

Maurizio Sarri, Serie A ekiplerinden Juventus ile anlaşma sağladığını belirterek Chelsea'den ayrılmak için izin istedi.

ile İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri anlaşmaya vardı.

Goal'ün haberine göre, bu sezon Premier Lig ekiplerinden 'yi çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde 'e karşı 4-1'lik galibiyet alarak UEFA şampiyonu olan Maurizio Sarri, gelecek sezon için Juventus ile anlaşmaya vardı.

60 yaşındaki teknik direktör, ekibiyle anlaşmaya varması sebebiyle kulübü Chelsea'den ayrılmak istediğini yönetime belirtti.