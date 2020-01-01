Maurizio Sarri: Jürgen Klopp, Serie A'yı çok fazla izlemiyor
Maurizio Sarri, Jürgen Klopp'un Şampiyonlar Ligi'nin favorisinin Juventus olduğunu söyleyerek üzerindeki sorumluluğu hafifletmeye çalıştığına inanıyor.
Klopp'un Juventus'un şu ana kadar gördüğü en geniş kadroya sahip olduğunu ve Serie A'da Inter'in en az 10 puan önünde nasıl olmadıklarını anlayamadığını söylemesinin ardından Torino ekibinin patronu Sarri de açıklamalarda bulundu.
Basın toplantısında, "Jürgen, İtalyan futbolunu çok fazla izlemediğini söyledi ve bu da kafa karışıklığını açıklıyor," diyen Sarri, "Jürgen şimdiye kadar tanıdığım en akıllı ve komik insanlardan biri ve burada yaptığı şey Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biri olmanın getirdiği yükü hafifletmeye çalışmak" ifadelerini kullandı.
"Bu sezonun farklı olacağı en başından beri belliydi," diyen İtalyan teknik direktör, "Sonuna kadar şampiyonluk yarışında olmak motive edici bir şey ve bu durumdan yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.