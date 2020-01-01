Maurizio Sarri: Jürgen Klopp, Serie A'yı çok fazla izlemiyor

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Jürgen Klopp'un kendileri hakkında yaptığı yoruma cevap verdi.

Maurizio Sarri, Jürgen Klopp'un Şampiyonlar Ligi'nin favorisinin olduğunu söyleyerek üzerindeki sorumluluğu hafifletmeye çalıştığına inanıyor.

Klopp'un Juventus'un şu ana kadar gördüğü en geniş kadroya sahip olduğunu ve 'da 'in en az 10 puan önünde nasıl olmadıklarını anlayamadığını söylemesinin ardından ekibinin patronu Sarri de açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında, "Jürgen, İtalyan futbolunu çok fazla izlemediğini söyledi ve bu da kafa karışıklığını açıklıyor," diyen Sarri, "Jürgen şimdiye kadar tanıdığım en akıllı ve komik insanlardan biri ve burada yaptığı şey Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biri olmanın getirdiği yükü hafifletmeye çalışmak" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

"Bu sezonun farklı olacağı en başından beri belliydi," diyen İtalyan teknik direktör, "Sonuna kadar şampiyonluk yarışında olmak motive edici bir şey ve bu durumdan yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.