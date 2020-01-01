Maurizio Sarri: Eleştiriler sinirlerimi bozuyor

İtalya Kupası finalinde Napoli ile karşılaşacak olan Juventus'un teknik direktörü, kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

İtalya Kupası finalinde ile , 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 22:00'de karşı karşıya gelecek.

Bu önemli karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarri'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

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"Fiziksel durumumuza bir değişiklik yok"

5 gün içerisinde bir takımın fiziksel durumunda bir değişiklik olamaz. Bu dönemde bütün maçlar çok zor. Napoli, rakiplerinin önce üzerine giden sonra bekleyen bir takım. Bu sezon bizi ve 'i yendiler. ile de berabere kaldılar.

"Eleştiriler sinirlerimi bozuyor"

Benim için hala "İtalya'da herhangi bir şey kazanamadı" denmesi sinirimi bozuyor. Tam 8 kez yönettiğim takımları bir üst lige çıkardım. Sadece üst düzey ligler konuşuluyor. Ancak alt liglerde böyle başarılar elde etmek de çok zor. Kupa kazanmayı taraftarlarımız için istiyoruz. Eski takımıma karşı herhangi bir sempati beslemiyorum.

"Higuain ve Ramsey'nin durumları net değil"

Higuain'in oynayıp oynamayacağını bekleyip göreceğiz. Düne kadar oynamasını beklemiyorduk ama bazı gelişmeler oldu. Ramsey ise sadece 20 dakika takım arkadaşlarıyla çalıştı. Oynasa bile maçın çok az bir bölümünde sahada olacak.