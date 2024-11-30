Maurizio Sarri'den yıllar sonra gelen Chelsea itirafı

Maurizio Sarri, Chelsea'deki bir yıllık görevini değerlendirerek, İngiltere'den ayrılma kararının bir hata olduğunu söyledi.

Eski Chelsea teknik direktörü Maurizio Sarri, Stamford Bridge'deki görev süresini ve ayrılık kararını değerlendirdi. İtalyan teknik adam, 2018-2019 sezonunda Chelsea’yi çalıştırdıktan sonra Juventus'a geçiş yapmıştı. Ancak Sarri, Chelsea’den ayrılmasının bir hata olduğunu ifade etti.

Sarri, 2018 yazında Antonio Conte'nin yerine Chelsea’nin başına geçmiş ve takımını Premier Lig'de üçüncü sıraya taşımıştı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Sarri, Carabao Kupası finalinde Manchester City'ye penaltılarla mağlup olmuştu. Ancak bu dönemde takımın oyun stili eleştirilmiş ve Sarri sezon sonunda Juventus’un başına geçmişti.

The Sun'a konuşan Sarri, Chelsea'den ayrılma kararının ardındaki nedenleri şu şekilde açıkladı:

"Chelsea’de kalabilirdim. Ancak İtalya’ya dönmek istedim çünkü Chelsea'deki durum kolay değildi. Abramovich İngiltere'ye gelemiyordu ve onunla sadece yurt dışındaki maçlarda görüşebiliyordum. Telefonla arada bir konuşuyorduk ama bu çok sık değildi. Kulüpte spotif direktörü yoktu, sadece Marina (Granovskaia) ile temas halindeydim. Durum çok net değildi ve bu yüzden geri dönmek istedim. Ama bir hata yaptım, orada kalmam daha iyi olurdu."

Chelsea’deki belirsizlikler

Sarri'nin ayrıldığı dönemde Chelsea, Roman Abramovich’in İngiltere’ye girişine yönelik belirsizlikler ve transfer yasağı riskiyle karşı karşıyaydı. 2019’da iki transfer dönemi boyunca yasak aldı ve bu durum Sarri’nin kulüp içindeki geleceği hakkındaki endişelerini artırdı.

Marina Granovskaia, Sarri'nin ailevi nedenlerle İtalya’ya dönmek istediğini belirterek, "Maurizio, İtalya'ya dönme isteğini açıkça belirtti. Yaşlı ebeveynlerinin iyiliği için onlara daha yakın olmak istediğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere'deki deneyimi

Sarri, Chelsea’den ayrılmasına rağmen İngiltere'deki zamanını olumlu bir şekilde hatırladığını belirtti:

"Juventus beni almak istediğinde Marina’dan izin istedim ve o da Juventus’tan para talep etti. Chelsea’de kalmak mümkün olabilirdi çünkü sezon sonunda Chelsea ile iyi bir deneyim ve sonuçlar elde ettik."

Sarri, Juventus ile Serie A şampiyonluğu kazansa da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elenmesiyle görevden alındı. Buna rağmen, Chelsea'deki görev süresi Sarri için unutulmaz bir dönem olarak hafızalarda yer etti.