Maurizio Sarri: Bazı şeyler doğru şekilde çalışmadı

İtalya Serie A’nın dördüncü haftasında Verona’yı konuk edecek Juventus’un teknik direktörü Maurizio Sarri, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

’nın son şampiyonu , üç maçta 7 puan topladığı 2019-20 sezonunun 4. hafta karşılaşmasında 11. sırada bulunan Verona’yı ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan teknik direktör Maurizio Sarri, soruları yanıtladı.

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Juventus’un hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi maçında karşısında 2-0’lık üstünlüğü koruyamayarak sahadan 1 puanla ayrılmasını değerlendiren Sarri “Bazı şeyler doğru şekilde çalışmadı. Bunun nedenini anladığımı düşünüyorum. Hava toplarına yeterli dikkati vermedik ve gerekli agresifliği göstermedik. Bu konuyla ilgili sorunları çözeceğimizden eminim” dedi.

Bu sezon resmi maçlarda yalnızca 26 dakika süre alan Dybala ile ilgili ise “Paulo, Copa Amerika’nın ardından Ağustos’un sonunda takıma katıldı. Tam kondisyonunu kazanamamış olmasına rağmen bize büyük yardımları oluyor” ifadesini kullandı.

Federico Bernardeschi, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot ve Douglas Costa hakkında sorulan soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam “Bernardeschi’yi özel bir orta saha oyuncusu olarak görüyorum, forvet olarak değil. Ama şuan ona hücum hattında ihtiyacım var. O harika yeteneklere sahip iyi bir oyuncu. Ramsey önemli gelişim göstedi. Rabiot’nun ise tedavisi sürüyor. İki oyuncuya da kadroda gerekli yeri açacağız. Fikstürün sıklaştığı zamanlarda onlara ihtiyacımız olacak. Douglas Costa sezona çok iyi bir giriş yapsa da sakatlığı sebebiyle ne yazık ki birkaç maç bizimle birlikte olamayacak.