- Pochettino, Chelsea'nin başına geçecek
- Premier Lig ekibiyle görüşmeler ilerledi
- Ancak önce bir yardım maçına çıkacak
NE OLDU? Maviler, Premier Lig'de kasvetli bir sezonun ardından Graham Potter'a kapıyı göstererek yeni menajer arayışına başladı. The Sun'ın haberine göre, Mauricio Pochettino, 1 Temmuz'da resmen Chelsea'nin başına geçecek.
BÜYÜK RESİM: Arjantinli çalıştırıcının, Chelsea ile üç yıllık sözleşme yapacağı ve bu hafta Barcelona'dan Londra'ya uçacağı söyleniyor.
DAHA FAZLASI: Pochettino, 11 Haziran'da Soccer Aid UNICEF yardım maçında İngiltere'ye karşı Dünya karmasını yönetecek.
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