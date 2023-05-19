Mauricio Pochettino’nun Chelsea'yi ne zaman devralacağı açıklandı: Arjantinli, Premier Lig'e dönüyor

İdil Erin Tetik
Mauricio-Pochettino(C)GettyImages
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Mauricio Pochettino'nun Chelsea'yi ne zaman devralacağı açıklanırken Arjantinli menajerin Premier Lig'e dönüşü yaklaşıyor.

  • Pochettino, Chelsea'nin başına geçecek
  • Premier Lig ekibiyle görüşmeler ilerledi
  • Ancak önce bir yardım maçına çıkacak

NE OLDU? Maviler, Premier Lig'de kasvetli bir sezonun ardından Graham Potter'a kapıyı göstererek yeni menajer arayışına başladı. The Sun'ın haberine göre, Mauricio Pochettino, 1 Temmuz'da resmen Chelsea'nin başına geçecek.

BÜYÜK RESİM: Arjantinli çalıştırıcının, Chelsea ile üç yıllık sözleşme yapacağı ve bu hafta Barcelona'dan Londra'ya uçacağı söyleniyor.

DAHA FAZLASI: Pochettino, 11 Haziran'da Soccer Aid UNICEF yardım maçında İngiltere'ye karşı Dünya karmasını yönetecek.

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