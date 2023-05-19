Mauricio Pochettino'nun Chelsea'yi ne zaman devralacağı açıklanırken Arjantinli menajerin Premier Lig'e dönüşü yaklaşıyor.

Pochettino, Chelsea'nin başına geçecek

Premier Lig ekibiyle görüşmeler ilerledi

Ancak önce bir yardım maçına çıkacak

NE OLDU? Maviler, Premier Lig'de kasvetli bir sezonun ardından Graham Potter'a kapıyı göstererek yeni menajer arayışına başladı. The Sun'ın haberine göre, Mauricio Pochettino, 1 Temmuz'da resmen Chelsea'nin başına geçecek.

BÜYÜK RESİM: Arjantinli çalıştırıcının, Chelsea ile üç yıllık sözleşme yapacağı ve bu hafta Barcelona'dan Londra'ya uçacağı söyleniyor.

DAHA FAZLASI: Pochettino, 11 Haziran'da Soccer Aid UNICEF yardım maçında İngiltere'ye karşı Dünya karmasını yönetecek.

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