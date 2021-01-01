Mauricio Pochettino: Kylian Mbappe uzun yıllar PSG'de kalacak

Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe'nin takımda kalacağına inandığını söyledi.

Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe hakkında konuştu.

Pochettino, adı Liverpool ve Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'nin uzun yıllar PSG'de kalmasını beklediğini söyledi.

Marca'ya konuşan Pochettino, "Birbirimize "Kylian'ı kim sevmez?" diyoruz. Gülümsemesi, yüzü ve enerjisiyle herkese kendini sevdiriyor. 19 yaşında bir dünya şampiyonuydu, onu etkileyecek birçok şey yaşadı ama değişmedi çünkü duygusal zekası gelişmiş çok özel ve farklı birisi." ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Mbappe'nin takımda kalacağına inandığını söyleyen Arjantinli teknik direktör, "Pek çok söylenti var ama bence uzun yıllar PSG'de kalacak. Kulübün de umudu bu yönde. Burada olduğumuz sürece ona güveniyoruz. Geleceği hakkında bir karar vermesi gerektiği doğru ancak mutlu ve buraya bağlı görünüyor." dedi.