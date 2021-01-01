Mauricio Pochettino koronavirüse yakalandı

Paris Saint Germain'in çiçeği burnunda teknik direktörü Maurico Pochettino'nun son yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Paris Saint Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino koronavirüse yakalandı.

Yeni takımıyla henüz iki haftayı doldurmayan ama buna rağmen müzeye bir Supa Kupa ekleyen Pochettino'nun Paris yaşantısı hızlı devam ediyor.

48 yaşındaki teknik direktör, hafta sonu oynanacak Angers maçı öncesi girdiği koronavirüs testi poztif sonuçlandı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Pochettino izolasyon tedbirlerini uygulmaya koyuldu. Angers maçında Paris ekibinin başında Arjantinli teknik direktörün yardımcıları Jesus Perez ve Miguel D'Agostino olacak.