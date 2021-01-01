Mauricio Pochettino koronavirüse yakalandı
Paris Saint Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino koronavirüse yakalandı.
Yeni takımıyla henüz iki haftayı doldurmayan ama buna rağmen müzeye bir Supa Kupa ekleyen Pochettino'nun Paris yaşantısı hızlı devam ediyor.
48 yaşındaki teknik direktör, hafta sonu oynanacak Angers maçı öncesi girdiği koronavirüs testi poztif sonuçlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Pochettino izolasyon tedbirlerini uygulmaya koyuldu. Angers maçında Paris ekibinin başında Arjantinli teknik direktörün yardımcıları Jesus Perez ve Miguel D'Agostino olacak.
📌 L’entraineur du @PSG_inside Mauricio Pochettino est confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 15, 2021
Ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino assureront le relai à partir de demain à Angers. #SCOPSG