Mauricio Pochettino, Joao Felix'in Chelsea transferini kalıcı hale getirmek istemiyor.

NE OLDU? Pazartesi günü nihayet Chelsea'nin yeni menajeri ilan edilen Mauricio Pochettino, takımda krialık olarak forma giyen Joao Felix için opsiyonu kullanmamaya karar verdi. Portekizli yıldız, Maviler ile ilk maçına çıktıktan sadece 60 dakika sonra kırmızı kart görmüştü. Daha sonra kendisini kanıtlamaya çalıştı ve zamann zaman iyi oynadı. Ancak sonuçta yeni teknik direktörü etkileyemedi.

NE SÖYLENDİ? Marca'nın bu haberi duyurmasının ardından Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Portekizli hücumcunun İspanya'ya geri döneceğini doğruladı ve şunları söyledi: "Gerçek şu ki, size Joao ile ilgili planlarımı söyleyemem. Dün aldığımız haberlere göre, yeni teknik direktörü onu Chelsea'de kullanmayacak. Bizim henüz planladığımız bir şey yok. Joao şu anda bir Atletico oyuncusu."

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CHELSEA İÇİN SIRADA NE VAR? Pochettino'nun Felix'i istememesinin nedenlerinden biri, Chelsea'nin RB Leipzig'den Christopher Nkunku'yu kadrosuna katmak için bir anlaşma yapmış olması olabilir. Bu yaz Stamford Bridge'de transfer dönemi yine yoğun geçecek gibi görünüyor.