Mauricio Pochettino’dan Alan Shearer’a Nicolas Jackson eleştirisi

Chelsea’nin deneyimli teknik direktörü eleştirilerin odağı haline gelen yıldızına sahip çıktı.

Premier Lig’e kötü bir başlangıç yapan Chelsea’nin Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, lig tarihinin en golcü oyuncusu olan Alan Shearer’ı golcü oyuncusu Nicolas Jackson’ı eleştirdiği için eleştirdi. Shearer’ı eleştiren Pochettino, buna rağmen Jackson’ın beklentilerin altında bir performans sergilediğini kabul etti ve daha iyi olması gerektiğini söyledi.

Shearer Chelsea forması giydiği 11 karşılaşmada üç gol atabilen Jackson’ı hareketsiz olarak nitelendirmişti. Jackson’ın genellikle ceza sahasının dışında oynadığını belirten Shearer, sahada gol atmak için bulunan oyuncuların ceza sahası içerisinde daha aktif ve hareketli olduğunu söylemişti.

Pochettino ne söyledi?

Shearer’in eleştirilerini dinleyen Pochettino ise tek bir maçla yargıya varmanın doğru olmadığını belirtti.

Efsane ismin sözlerini masaya yatıran Pochettino, “Nico sezon öncesi oynadığımız Liverpool ve Dortmund maçlarında ya da Luton karşılaşmasında beklentilerimizi yerine getirdi ancak farklı koşullar nedeniyle bugün en iyi durumunda değil. Onu yeniden eski performansına ulaştırmamız gerekiyor. Bu tür analizler gerçekten tehlikeli çünkü bu sadece bir maç. Shearer’ın analizine katılıyorum ama bu eleştirilerin adil olduğunu söyleyemem. Nico’nun ondan beklentilerimizi karşılamayacak bir oyuncu olduğunu söylemek doğru değil” dedi.