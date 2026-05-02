'Maurice Steijn ile Martins Indi arasında şiddetli tartışma'

Sparta Rotterdam'da teknik direktör Maurice Steijn ile kaptan Bruno Martins Indi arasında yaşanan şiddetli bir tartışmanın ardından ortam gerginleşti. "Kasteelclub" hakkında iyi bilgi sahibi olan Hugo Borst'a göre, son günlerde soyunma odasında ortalık karışmış.

Borst, ESPN'deki De Eretribune programında durum hakkında net bir şekilde konuştu. "Az önce koridorda içeriden biriyle konuşuyordum ve o şöyle dedi: 'Ne yazık, değil mi? Martins Indi ve Steijn'in kavga etmesi.'

Gazeteci, bunun küçük bir fikir ayrılığıyla kalmadığını vurguladı. “Evet, soyunma odasında gerçekten bir sorun yaşadılar,” dedi anlamlı bir şekilde.

Martins Indi, Sparta'nın kaptanı ve bu sezon tartışmasız bir şekilde ilk 11'de yer alıyordu, ta ki 5 Nisan'da NAC maçında aniden devre arasında oyundan alınana kadar. Defans oyuncusu, daha sonra PSV ve Telstar maçlarında yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı. Dikkat çekici bir şekilde, Steijn PSV maçından sonra bunun 'taktik bir tercih' olduğunu belirtti.

Martins Indi, ilk 11'deki yerini Teo Quintero'ya kaptırdı, ancak Kolombiyalı oyuncu Telstar maçında cezalı olduğunda bile Martins Indi'ye ilk 11'e dönme şansı verilmedi. Bunun yerine Steijn, sürpriz bir şekilde genç Giannino Vianello'yu tercih etti.

Borst'a göre, bu durum Martins Indi'nin sezonun başındaki performansları göz önüne alındığında dikkat çekicidir. "Martins Indi ile on maçta kalesini gole kapatmışlardı, değil mi? Bu sezon Spartalıların en iyilerinden biriydi," diyor gazeteci.

Bu arada Sparta'nın sonuçları da geriledi. "Son on maçta Sparta bence sadece bir kez kazandı," diyor Borst eleştirel bir şekilde. "Yazık, çünkü daha fazlasını başarabilirdi."