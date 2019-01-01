Matthijs de Ligt yarışında Juventus öne geçti

Devleri peşinden koşturan Hollandalı stoper, Juventus'la anlaşmaya çok yakın.

'ın genç yıldızı Matthijs de Ligt için Avrupa'nın dev kulüpleri kıyasıya bir yarış veriyor.

'nın son teklifine olumsuz yanıt veren Hollandalı oyuncunun transferi için gösterilen en büyük iki aday ve .

Goal'ün haberine göre, 19 yaşındaki stopere çok cazip bir teklif götüren Juventus transfer yarışında rakiplerinin önüne geçti.

Habere göre, İtalyan devi Ajax'a 70 milyon euroya yaklaşan bir bonservis ödemeye hazır.

Juventus'un transfer operasyonunu yöneten Fabio Paratici'nin de Matthijs De Ligt'in menajeri Mino Raiola ile sürekli iletişim halinde olduğu belirtildi.

İki ekibin önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceği ve siyah beyazlı ekibin transferi bitirmek için gün saydığı ifade edildi.

Matthijs de Ligt, 2018/19 sezonunda Ajax formasıyla çıktığı 55 maçta 7 gol kaydetti.