Matthijs De Ligt, Juventus için Torino'ya geldi!

Hollandalı stoperi transfer etmek için verilen yarıştan İtalyan devi galip çıktı.

Matthijs De Ligt, formasıyla gösterdiği performansla Avrupa transfer piyasasının gözdelerinden biri haline gelmişti.

Genç stoperi kadrosuna katmak için yarışan devlerin arasından mutlu sona ulaşan ise oldu.

İtalyan devi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollandalı savunmacının uçaktan indiği görüntüleri paylaştı.

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19 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisini Juventus'lu yapan imzayı atması bekleniyor. De Ligt, Merih Demiral ile de takım arkadaşı olacak.

Matthijs De Ligt, geçtiğimiz sezon kaptanı olduğu Ajax ile 55 resmi maçta görev aldı.