Matthijs De Ligt, Juventus için Torino'ya geldi!
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Twitter/Juventus
Matthijs De Ligt, Ajax formasıyla gösterdiği performansla Avrupa transfer piyasasının gözdelerinden biri haline gelmişti.
Genç stoperi kadrosuna katmak için yarışan devlerin arasından mutlu sona ulaşan ise Juventus oldu.
İtalyan devi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollandalı savunmacının uçaktan indiği görüntüleri paylaştı.
ECCOLO! 😃 pic.twitter.com/Gznvp9WhQ3— JuventusFC (@juventusfc) 16 Temmuz 2019
19 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisini Juventus'lu yapan imzayı atması bekleniyor. De Ligt, Merih Demiral ile de takım arkadaşı olacak.
Matthijs De Ligt, geçtiğimiz sezon kaptanı olduğu Ajax ile 55 resmi maçta görev aldı.