Manchester United, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Matthijs de Ligt'in sırtından başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Bu nedenle 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Hollanda milli takımıyla katılacağı Dünya Kupası'nı kesin olarak kaçıracak.

Manchester United, Cuma günü yaptığı açıklamada, Hollanda'lı savunma oyuncusunun iyileşme sürecini doğru yönde ilerletmek için bu müdahalenin gerekli olduğunu belirtti. De Ligt, uzun süredir fiziksel şikayetlerle boğuşuyordu ve son aylarda yoğun bir şekilde rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyordu. Sonunda, devam eden sorun için en iyi çözümün düzeltici bir ameliyat olduğu kararlaştırıldı.

De Ligt şimdilik sahalardan uzak kalacak. Manchester United, 52 kez Hollanda milli forması giyen oyuncunun 2026/27 sezonunun ilk aşamasında tekrar forma giyebileceğini öngörüyor.

De Ligt, Old Trafford'da sezona güçlü bir başlangıç yapmıştı. Merkez savunma oyuncusu, Kasım ayı sonuna kadar Premier League'de her dakikada sahada yer aldı ve kısa sürede Manchester United kadrosunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi. De Ligt, taraftarlar tarafından Kasım ayının En İyi Oyuncusu seçildi, ancak kısa süre sonra sakatlandı.

Defans oyuncusu, ameliyatıyla ilgili haberlere bizzat yanıt verdi. De Ligt, “Kasım ayından bu yana elimden gelen her şeyi yaptım. Her antrenmanda kendimi sonuna kadar zorladım ve en sevdiğim şeye, yani futbol oynamaya geri dönmek için tüm olasılıkları araştırdım” dedi. “Kariyerimin zor bir döneminde bana yardım eden herkese minnettarım.”

Bu yeni aksiliklere rağmen De Ligt, Manchester United'daki geleceği konusunda olumlu kalmaya devam ediyor. "Hala Manchester United için oynamaya ve mümkün olan en kısa sürede harika taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmaya kararlıyım," diye ekledi savunma oyuncusu.