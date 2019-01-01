Mats Hummels, Borussia Dortmund'a geri dönmeye hazırlanıyor

Borussia Dortmund'un eski oyuncusu Mats Hummels'i transfer etmeyi planladığı iddia edildi.

Mats Hummels, bu sezon eski takımı 'a dönebilir.

Bild' in haberine göre Dortmund, 2016 yazında ezeli rakibi 'e gönderdiği Hummels'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

Haberde savunmaya Benjamin Pavard ve Lucas Hernandez hamlelerini yapan Bayern Münih'in 2016 yazında 35 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki stoperi gözden çıkardığı ve Dortmund'un eski futbolcusu için devreye girdiği belirtildi.

Sarı-siyahlı takım, Hummels için 15-20 milyon euro civarı bonservis bedeli ödemeye hazır.



