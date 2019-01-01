Mats Hummels, Borussia Dortmund'a geri dönmeye hazırlanıyor
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Mats Hummels, bu sezon eski takımı Borussia Dortmund'a dönebilir.
Bild' in haberine göre Dortmund, 2016 yazında ezeli rakibi Bayern Münih'e gönderdiği Hummels'i renklerine bağlamak için harekete geçti.
Haberde savunmaya Benjamin Pavard ve Lucas Hernandez hamlelerini yapan Bayern Münih'in 2016 yazında 35 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki stoperi gözden çıkardığı ve Dortmund'un eski futbolcusu için devreye girdiği belirtildi.
Sarı-siyahlı takım, Hummels için 15-20 milyon euro civarı bonservis bedeli ödemeye hazır.