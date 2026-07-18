Mateus: Oliisi'nin Real Madrid'e transfer olma ihtimali sıfır

Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus, Fransız milli futbolcu Michael Olise’nin Real Madrid’e transfer olmak istediğine dair haberlerin önemini küçümsedi ve Bayern Münih’in bu oyuncuyu kesinlikle elinden çıkarmayı düşünmediğini vurguladı.

Alman “Bild” gazetesine göre, Matthäus’un açıklamaları, Oulissi’nin bazı Fransız milli takım arkadaşlarına Real Madrid’e transfer olmak istediğini bildirdiği yönündeki iddialara yanıt niteliğindeydi.

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Matthäus şöyle konuştu: “Şahsen, Real Madrid’de oynamak istemeyi anlıyorum. Her futbolcu bir noktada orada oynamayı hayal eder.”

Ve ekledi: “Ancak Bayern Münih bu konuyla ilgili görüşmelere bile girmeyecek. Bu manşetlerle sadece alay edecekler. Oliase’nin gelecek sezon Real Madrid’de oynama ihtimali neredeyse sıfır. Bayern Münih’in sözleşmesini uzatıp maaşını artıracağını düşünüyorum.”

"Bild" gazetesine göre, Bavyeralılar 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadroda tutmakta kararlı ve yıllık 25 milyon avroyu aşan bir maaşla sözleşmesini yenilemek için teklif sunmayı planlıyorlar; bu da onu takımın en yüksek maaşlı oyuncularından biri haline getirecek.

Alman gazetesine göre, şu anda Olise’in ayrılmakta ısrar etmesi pek olası görünmüyor; zira oyuncu sorun çıkarmakla tanınmıyor ve Bayern Münih’te mutlu.