Mateo Lahoz: Mısır-Arjantin maçında üçüncü golde hata yaptı

Eski İspanyol hakem Mateo Lahoz, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasında oynanan maçla ilgili tartışmalara ilişkin yorumda bulundu.

Mısırlı oyuncular ve teknik ekip, Mustafa Zico'nun golünün iptal edilmesi ve Firavunlar'ın kalesine giren üçüncü golün video yardım sistemi (VAR) ile incelenmemesi nedeniyle Fransız hakem François Litxer'e sert tepki gösterdi.

Hakemlik performansı konusunda Mateo Lahoz, Arjantin-Mısır maçında yaşanan olaylara ilişkin görüşünü şöyle dile getirdi: “Bence Fransız meslektaşım, sadece Mısır milli takımının iptal edilen golünü değil, Arjantin’in üçüncü golünü (3-2) de video ekranından incelemeliydi.”

İspanyol “Marca” gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarda Lahoz şunları ekledi: “Hakemin dikkati tek bir pozisyona odaklanmıştı. Gerçek şu ki, video teknolojisinin şu anda kullanılış şekli hoşuma gitmiyor, çünkü bu, hakemin kararlarını gözden geçirmesi için ikinci bir fırsat sunmuyor.”

Arjantin Milli Takımı, turnuvanın çeyrek finalinde İsviçre ile karşılaşacak. Arjantin, 2022 Katar Dünya Kupası’nda da Hollanda ile oynadığı tartışmalı bir maçın ardından çeyrek finali geçmişti; maç uzatmalar ve penaltı atışları sonucunda 2-2 berabere kalmış ve Arjantin galip gelmişti.

O maçta Dünya Kupası tarihinin en yüksek rekoru olan 18 kart gösterilmiş ve iki takım arasında 48 faul kaydedilmişti. Arjantinli oyuncular, toplam 13 dakika süren uzatma süresinin 90+11. dakikasında (2-2) beraberlik golüne yol açan faulden şikayet etmişti.

O maçta hakemlik yapan Lahoz, zaman geçtikçe kararlarına olan inancının arttığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Zaman geçtikçe, soğukkanlılıkla şunu söyleyebilirim ki bu maç, teknik açıdan en başarılı şekilde yönettiğimiz maçlardan biriydi. Her konuda tamamen haklıydık ve maçı tekrar izleyen herkes de bunu görecektir. Evet, hoşgörülüydük, ancak kart kullanımında tamamen tarafsız ve önyargısızdık ve her zaman FIFA’nın kararları ve yönergeleriyle uyumluyduk.”

Ve şöyle devam etti: “Maç öncesindeki açıklamalar nedeniyle gerçekten çok gergin bir maçtı ve işler göründüğü gibi gelişti; her iki takım da gerginlik içindeydi. Maçı yönetmek üzere atandığımı çok kısa bir süre önce, tam olarak karşılaşmadan iki gün önce saat 23:00’da öğrendim. Görevi kabul ettim ve çok iyi bir şekilde hazırlandım. Tuhaf olan ise, geçtiğimiz günlerde de gördüğümüz gibi, Arjantin’in maçları etrafında yine çok fazla gürültü olması.”