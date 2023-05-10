Mateja Kezman: Sergej Milinkovic-Savic’e yapılanlar utanç verici!

Serie A’da uzun süredir hedeflediği şampiyonluğa bu sezon da ulaşamayan Lazio’nun en değerli oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic’in takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddialar dünyaca ünlü yıldızın bir dönem Fenerbahçe forması da giyen menajeri Mateja Kezman tarafından yalanlandı.

Kezman, Savic’in geleceğinin sezon sonunda yapılacak görüşmelerle şekilleneceğini açıkladı.

“Sergej Milinkovic-Savic’i eleştirmek için sert kelimeler kullananların Lazio düşmanı olduğuna inanıyorum. Birilerinin sorun çıkarmaya ve takımı zayıflatmaya çalışması utanç verici.

Sergej’in en iyi döneminde olmadığı doğru ama son sekiz yılda hiçbir zaman belli bir seviyenin altına düşmedi. Zaman zaman kötü maçlar çıkartmış olabilir ama günün sonunda futbolcuların özel hayatlarında da inişler ve çıkışlar yaşadığı unutulmamalı.

Şimdi yeniden üst düzey bir performans sergilemek ve kalan dört maçta Lazio için sahada ölene kadar mücadele etmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor.

Daha önce de söylediğim gibi her gün sözleşmesini ve geleceğini konuşmak doğru değil. Başkanla bu durumu birçok kez konuştuk ve en doğrusunun konuyu sezon sonunda masaya yatırmak olduğuna karar verdik”