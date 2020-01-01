Massimo Moratti: Inter'in Messi'yi alacak gücü var
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Inter'in eski başkanı Massimo Moratti, bir süredir İtalyan ekibe gideceği yönüne haberler çıkan Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi ile ilgili konuştu.
Quotidiano Sportivo'ya konuşan Moratti, Inter'in Messi'yi transfer edebilecek güce sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:
"İçerden bir bilgim yok, şu an sadece Inter taraftarıyım. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki Inter, Messi'yi Milano'ya getirebilecek her türlü kaynağa sahip."
Inter başkanlığı yaparken Messi'yi transfer etmeye çalışan ancak başarısız olan Moratti, kulübün yeni sahiplerinin Arjantinli yıldızı takıma getirebileceğine inandığını dile getirdi.