Lionel Messi

Massimo Moratti: Inter'in Messi için girişimleri var

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(C)Getty Images
Inter’in eski başkanı Massimo Moratti, kulübün Lionel Messi’yi transfer etmek için girişimleri olduğunu söyledi.

İtalya’da bir radyo programında konuşan Massimo Moratti, “Lionel Messi’nin Inter forması giymesi, gerçeğe dönüşmeyecek bir rüya değil” dedi.

Inter’in bu yönde girişimlerde bulunduğunu bildiğini söyleyen Moratti, “Barcelona ile sözleşmesini uzatmadı. Inter’in onu transfer etmek için çalışmaları olduğunu biliyorum” diye konuştu.

Koronavirüsün futbolu ciddi şekilde etkileyeceğini ifade eden Moratti, “Elbette fırsatçılığı abartmamak gerekiyor. Ancak gelecekte tuhaf değişiklikler görme ihtimalimiz var” ifadelerini kullandı.

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