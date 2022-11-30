Massimiliano Allegri, Agnelli'nin ayrılmasına rağmen Juventus Teknik Direktörü olmaya devam edecek

Juventus, yönetim kurulunun toplu istifasına rağmen Massimiliano Allegri'nin görevde kalacağını doğruladı.

Juventus, kulüp başkanı Andrea Agnelli ve başkan yardımcısı Pavel Nedved de dahil olmak üzere tüm yönetim kurulunun dünkü şok istifasının ardından bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, mevcut teknik direktör Massimiliano Allegri'nin bundan sonra da bu rolde kalacağını bildirdi.

Ne söylendi?

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Massimiliano Allegri, Juventus'a spor alanında referans noktası olmaya devam ediyor. Ona ve tüm takıma, son günlerde olduğu gibi kazanmaya devam edeceklerine, hedeflerimizi yüksek tutacaklarına güveniyoruz."

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Allegri, 2014 ile 2019 yılları arasında görevde kaldıktan ve 2021'de Andrea Pirlo'dan yeniden görevi aldı ve sonra Juventus patronu olarak ikinci dönemine başladı.

Mevcut kriz, kulübün 2006'da Serie B'ye düşmesine neden olan Calciopoli skandalına kadar uzanıyor.

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Juventus'u ne bekliyor?

Bu değişikliklerin kulübü saha dışında nasıl etkileyeceğini kimse tahmin edemez. Kesin olan bir şey var ki, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak 'Yaşlı Kadın' için hayati önem taşıyo.

Allegri'nin 4 Ocak'taki Cremonese maçından önce Dünya Kupası'na gitmeyen oyuncularla çalışmak için bir aydan biraz fazla zamanı var.

Juve, Serie A'ya dönmeden önce 17 Aralık'ta Arsenal'e karşı hazırlık maçı oynayacak.