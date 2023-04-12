İtalyan teknik direktör, eleştirilen bazı oyuncularını koruma altına aldı.

NE OLDU? Salı günü, Paredes'in Pazartesi günkü antrenmandan sinirli döndüğü ve daha sonra hocasıyla oynadığı maç süresi hakkında hararetli bir tartışmaya girdiği ortaya çıktı.

Arjantinli oyuncu, öğle yemeğinden sonra antrenman yapmayı reddettti ve Juve'deki geleceğini ciddi şekilde şüpheye düşürdü.

Ancak Allegri, Çarşamba günkü basın toplantısında bu durumun büyümesine engel oldu.

Ve tecrübeli hoca, 81 milyon Euro'ya Fiorentina'dan transfer ettikleri Dusan Vlahovic hakkında da dikkat çekici ifadeler kullanarak onu, Portekizli süperstar Ronaldo'yla kıyasladı.

NE SÖYLENDİ? İtalyan hoca, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Pazartesi günü güzel bir yemek yedik ve Paredes'le sohbet ettik. Az sayıda maç oynayan bir oyuncunun biraz gergin olduğunu anlıyorum.

"Önemli olan herkesin konsantre olması. Seçimlerimde hatalı da olsam takıma göre yapıyorum.

"İyi ki böyle bir davranış sergiledi, çünkü bu durum, onun son iki ayda iyi şeyler yapmak istediği anlamına geliyor."

BÜYÜK RESİM: Arjantinli oyuncu, Juventus için kötü geçen bir sezonda ilk onbirdeki yerini kaybederken takımın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic ise yerini sağlamlaştırdı.

23 yaşındaki oyuncu, yılın başından bu yana Juve'nin ikisi hariç tüm maçlarına ilk 11'de başladı, ancak tüm sezon boyunca sadece 10 gol atabildi.

Bu, doğal olarak bazı çevrelerden eleştirilere yol açtı, ancak Allegri, Juve'ye katıldıktan sonra eleştirilen tek transferin Vlahovic olmadığına dikkat çekti.

Allegri, "Cristiano [Ronaldo] geldiğinde ona yönelik eleştiriler vardı. O da böyle bir dönem geçirdi. Dusan, yine goller atmaya başlayacak.

"O, henüz 22 yaşında ve teknik olarak da kendini geliştiriyor. Kariyeri boyunca, işlerin onun için ters gittiği anlar da olabilir.

"Sakin kalmalısı gerekiyor. Rabiot'u geçen sene sahada bile görmek istemiyorlardı, ancak bu sezon durum değişti.

"Dusan'ın kendine has özellikleri var ve şu anda, tıpkı takıma geldiği gibi güçlü bir durumda."

VE DAHA FAZLASI: Öte yandan; Juve'ye döndüğünden beri yaklaşık yarım saat oynayabilen Pogba'nın sakatlık durumuyla ilgili somut bir gelişme olmadı.

Allegri ekledi: "Pogba'yı sezon sonunda en iyi koşullarda görebilirsek, bu bizim için çok iyi olur."

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JUVE İÇİN SIRADA NE VAR? Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Sporting'le karşılaştıktan sonra, Serie A mücadelesi için Pazar günü Sassuolo maçına çıkacaklar.