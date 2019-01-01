Massilimiano Allegri, Barcelona'dan haber bekliyor

Juventus ile yollarını ayıran Massimiliano Allegri, Barcelona'nın başına geçmeye sıcak bakıyor...

ÖZEL HABER

'da Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin geleceği hakkındaki soru işaretleri artarak devam ederken, Katalan devinden sürpriz bir hamle gelebilir.

Goal'ün edindiği bilgilere göre ile yollarını ayıran Massimiliano Allegri, Barcelona'dan haber bekliyor.

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Bilindiği üzere Barcelona yönetimi, Valverde'nin sözleşmesini geçtiğimiz aylarda 2020 yılına kadar uzatmıştı ancak tek kupayla geçirilen sezon sonrasında deneyimli teknik adamla yolların ayrılması sürpriz olmayacak.

Allegri, geçtiğimiz günlerde DAZN'a yaptığı açıklamalarda, "Eğer bir fırsat olursa, takım çalıştırabilirim. Aksi takdirde bir yıl dinlenmeyi düşünüyorum. Eğer seçme fırsatım olursa, seveceğim bir takımı seçeceğim. Henüz bana gelen net bir teklif yok." diye konuşmuştu.

51 yaşındaki teknik adam, Barcelona'nın başına geçmesi halinde kulüp tarihinde görev alan ilk İtalyan teknik teknik direktör olacak.