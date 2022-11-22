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Cristiano Ronaldo

Mason Mount, Cristiano Ronaldo'nun Chelsea'ye transfer olmasıyla ilgilenmiyor

Uğur Aktan
18:52 GMT+3 22.11.2022
Cristiano Ronaldo Manchester United 2022-23 Europa League
İngiltere'nin yıldızı Dünya Kupası boyunca turnuva dışında bir şeye odaklanmayacağını söyledi

Dünya Kupası'ndan önce yaptığı açıklamalarla turnuva sonrasında Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo'nun Chelsea'ye transfer olabileceği yönündeki iddialar artarken, İngiliz ekibinin milli formayı da giyen genç yıldızı Mason Mount bu söylentilere odaklanmanın kendilerine zarar vereceğini söyledi.

Mount ne söyledi?

"Şu anda İngiltere Milli Takımı ile birlikte Katar'dayım ve odaklandığım tek şey milli takımın başarısı.

Kariyerimeki ilk Dünya Kupası maçımı henüz çok yeni oynadım ve şu anda milli takımdan başka bir şey düşünemiyorum.

İngiltere'den uzaktayım ve düşündüğüm tek şey bu turnuva"

İngiltere'nin Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta İran'ı 6-2 yenmesinde önemli rol oynayan Mount, 71 dakika boyunca sahada kalmıştı. Öte yandan Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz turnuvadaki ilk maçında Gana ile karşı karşıya gelecek ve efsane oyuncunun bu karşılaşmada nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir merakla bekleniyor. 

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