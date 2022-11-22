Mason Mount, Cristiano Ronaldo'nun Chelsea'ye transfer olmasıyla ilgilenmiyor

Dünya Kupası'ndan önce yaptığı açıklamalarla turnuva sonrasında Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo'nun Chelsea'ye transfer olabileceği yönündeki iddialar artarken, İngiliz ekibinin milli formayı da giyen genç yıldızı Mason Mount bu söylentilere odaklanmanın kendilerine zarar vereceğini söyledi.

"Şu anda İngiltere Milli Takımı ile birlikte Katar'dayım ve odaklandığım tek şey milli takımın başarısı.

Kariyerimeki ilk Dünya Kupası maçımı henüz çok yeni oynadım ve şu anda milli takımdan başka bir şey düşünemiyorum.

İngiltere'den uzaktayım ve düşündüğüm tek şey bu turnuva"