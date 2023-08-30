Beşiktaş'ın, Manchester United'ın forvet oyuncusu Mason Greenwood'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği bildirildi.

21 yaşındaki forvet, kendisine yönelik tecavüz girişimi ve saldırı suçlamalarından subat ayında aklandı.

Geçen hafta, Manchester United'ın İngiliz forveti artık bünyesinde barındırmayacağı kulüp tarafından doğrulandı.

Şimdi ise Beşiktaş, Greenwood için potansiyel talip olarak ortaya çıktı. Kartal'ın, United ile müzakerelere girmeyi düşündüğünü öne sürülüyor.

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Oyuncunun sözleşmesinin haziran 2025'te sona ereceği için şu anda en kuvvetli ihtimal, Beşiktaş'ın İngiliz forveti kiralık olarak kadrosuna katması.

GOAL'e konuşan bir kaynak, konuyla ilgili, "Elbette İngiltere ve başka yerlerde söylenenleri gördüler" dedi ve ekledi: "İnsanlar Türkiye'nin Greenwood için kolay bir çıkış yolu olduğunu düşünüyor çünkü kendisi kariyerini kamuoyunun gözünden uzakta sürdürebilecek.

''Fakat kulüpler işlerin bu şekilde yürümediğini biliyor. Nereye giderse gitsin, gidişatını takip etmek için İngiltere'den muhabirler gelecektir, bundan eminiz.

“Ancak kısa bir kiralık transfer cazip geliyor. İşler ters giderse hızla Manchester'a dönecek. Eğer İstanbul'a gelip hemen gol atarsa yuhalamalar çabuk biter.

"Tadı ne kadar kötü olursa olsun futbolun işleyişi budur. Türk taraftarların onu kabul edeceğini düşünüyorum."

Greenwood'un Suudi Arabistan'a gideceği yönündeki haberler geçen hafta yüksek profilli kişiler tarafından duyuruldu. Ancak Liverpool'un eski kaptanı olan Al-Ettifaq Teknik Direktörü Steven Gerrard, bu iddiaları Instagram üzerinden yalanladı.