Bir basın raporu, bugün pazartesi günü, dün pazar günü Valencia maçını sakatlanarak terk eden Barcelona oyuncusu Eric Garcia'ya dair haberleri ortaya koydu.

Garcia, Rodri ile girdiği bir mücadelenin ardından sakatlandı ve Barcelona'nın stoperi oyuna devam edemedi; bunun üzerine teknik ekip onu Jules Kounde ile değiştirmeye karar verdi.

Bu sakatlık, Garcia'nın daha önce burun sakatlıklarıyla yaşadığı sıkıntıları akıllara getirdi; nitekim oyuncu geçen sezon burnunu kırmış ve burnunu korumak için birkaç maçı maske takarak oynamak zorunda kalmıştı.

Kendi cephesinde "Sport" gazetesi, Barcelona yetkililerinin Garcia'nın geçirdiği ilk tetkiklerin ardından rahatladığını yazdı.

Başlangıçtaki karamsarlığa rağmen Garcia'nın burnunda kırık oluşmadı; hatta 25 yaşındaki çok yönlü oyuncu bugün pazartesi günü spor tesisinde maske takarak antrenman yaptı ve önümüzdeki pazar günü Levante karşısında dönmesi bekleniyor; zira Feyenoord'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında cezalı durumda.

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Bu sezon Barcelona'nın ilk dört maçının üçünde sağ bek mevkiinde Kounde'nin önüne geçerek ilk 11'de başlayan Eric Garcia, Hansi Flick'in takımının kullandığı bir kornerde başını Rodri'ye çarptı.

Katalan defans oyuncusu sahayı hemen terk etti ve rahatsız olduğu açıkça görülüyordu.

İlk göstergeler iç açıcı olmasa da tıbbi tetkikler ciddi bir sakatlık ihtimalini dışladı; bu da Alman teknik direktöre önümüzdeki pazar günü Barcelona'nın Levante karşısındaki maçında Eric Garcia'ya güvenme imkânı tanıyor.

Dünya Kupası şampiyonu, geçen sezon yaptığı gibi, ek bir hasarı önlemek için koruyucu bir maske takacak.

Nitekim Garcia bugün pazartesi günü spor tesisinde maskeyi takarak antrenman yaptı.

Eric Garcia, Barcelona'nın Feyenoord'a karşı Camp Nou'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında forma giymeyecek.

Barcelona akademisi mezunu oyuncu, Atletico Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, Sörloth kaleci Juan Garcia ile karşı karşıya kaldığı sırada onu düşürmesinin ardından kırmızı kart görmüştü.