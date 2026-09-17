Vinicius Junior, Kylian Mbappe ile yeniden alevlenen rekabetin gölgesinde Real Madrid içindeki yerini bir miktar kaybetmeye başladı; zira son üç maçta Fransız yıldızın oyunda kaldığı süre bakımından belirgin bir üstünlük görülürken, Brezilyalı kanat oyuncusunun sezon başındaki rakamları da geriledi.

İspanyol "Marca" gazetesinin yayımladığı habere göre Vinicius, son üç maçta üst üste sahayı erken terk etti: Inter karşısında 87. dakikada, Rayo Vallecano karşısında 89. dakikada, ardından Elche karşısında 68. dakikada oyundan çıktı. Bu durum, sezon başına kıyasla Jose Mourinho'nun hesaplarında kademeli bir değişimi yansıtıyor.

Mourinho, ilk dört maçta Vinicius ile Mbappe arasında büyük ölçüde denge sağlamaya özen göstermişti; iki oyuncu Espanyol, Real Sociedad, Malaga ve Real Betis karşısında ilk 11'de başladı ve oyunda kaldıkları süreler arasındaki fark yalnızca altı dakikayı geçmedi.

Ancak son maçlarda tablo değişti: Mbappe 630 dakika sahada kalırken Vinicius 598 dakika görev yaptı. Ayrıca Fransız oyuncu altı maçı tamamlarken, Brezilyalı üç maçı sonuna kadar oynadı.

Bu gelişme, Mbappe'nin güçlü bir gol başlangıcı yaşadığı bir döneme denk geliyor; Fransız oyuncu 7 maçta 8 gol kaydederken, Vinicius 1 gol ve 3 asistle yetindi ve ayrıca Real Betis karşısında bir penaltı kazandı.

Vinicius'un düşüşü yalnızca rakamlarıyla sınırlı değil; Brahim Diaz ile Espi'nin parlaması, ardından Diomande'nin de sahneye çıkmasıyla mevkisi için rekabet artmaya başladı. Bu durum Mourinho'ya ek seçenekler sunuyor ve takımın iki yıldızı arasındaki dengeyi korumayı daha da zorlaştırıyor.

Buna rağmen "Marca" haberi, durumun geçen sezon Vinicius ile Xabi Alonso arasında oyuncunun sık sık oyundan alınması nedeniyle yaşanan kriz aşamasına ulaştığını değerlendirmiyor; özellikle de Brezilyalı, Mourinho'nun hesaplarında hâlâ ilk 11 oyuncusu olduğu için.

Gazete, Vinicius ile Mbappe arasındaki rekabetin geçen sezonlarda benzer senaryolara sahne olduğuna dikkat çekiyor; ikisinden biri, diğerinin gerilediği dönemlerde parladı.

Geçen sezon Vinicius ilk yarıda zorlanırken Mbappe en iyi günlerindeydi; ardından Brezilyalının parlaması ve Fransızın veriminin düşmesiyle tablo değişti.

Bu sezon ise Mbappe yeniden güçlü bir şekilde kendini kabul ettirmeye başladı; Vinicius ise hâlâ en iyi versiyonunu arıyor. Bu da ikili arasındaki dakika ve süre dengesine kademeli olarak yansıdı.

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