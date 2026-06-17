Martínez, Portekiz’in Kongo karşısında karşılaştığı sorunu tespit etti

Portekiz Milli Takımı’nın İspanyol teknik direktörü Roberto Martínez, takımının 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Demokratik Kongo’ya karşı galibiyet elde etmesini engelleyen sorunu ortaya koydu.

Portekiz Milli Takımı, 1974'ten bu yana ilk kez turnuvaya katılan Afrikalı rakibiyle Çarşamba akşamı oynanan 11. Grup'un açılış maçında 1-1 berabere kaldı.

Portekiz Milli Takımı, João Neves’in golüyle erken öne geçse de, ilk yarının bitimine saniyeler kala Yohan Wissa skoru eşitledi.

Maçın ardından "beIN Sports" kanalında yayınlanan açıklamalarında Martinez, "Bu Dünya Kupası, her zaman hazır olmalıyız. Maça zaten hazır olarak çıktık ama golü attıktan sonra bir düşüş yaşadık" dedi.

"Fırsatlar yaratmalı, kale önünde kararlı olmalı ve geri çekilmemeliydik. Sorunumuz ikinci golü atamamış olmamız. Topa hakimdik, ancak Kongo kontrataklara dayandı" diye ekledi.

İspanyol teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: “İlk yarıda iyiydik, ancak ikinci yarıda daha kararlı olmalıydık.”