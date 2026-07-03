Martínez: Hırvatistan’ı şans eseri ya da yanlış bir kararla yenmedik

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martínez, Hırvatistan ile oynadıkları heyecan verici ve olaylarla dolu maçta zorlu bir galibiyet elde ettikten sonra, takımının Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselmesine yardımcı olan çok sayıda VAR müdahalesini övdü.

İngiliz "The Guardian" gazetesi, maçta Dünya Kupası tarihinde bir ilk olarak tek bir karşılaşmada dört golün iptal edildiğini belirtti. Hırvatistan'ın üç ayrı golü geçersiz sayılırken, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun da bir golü iptal edildi.

Son anlar ise maçın son saniyelerinde yaşandı. 103. dakikada Josko Gvardiol, beraberlik golünü attığını sandı, ancak “Snake-O-Meter” teknolojisi, topun ceza sahasından geçerken takım arkadaşının kafasına çok az temas ettiğini tespit edince gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Maçın ardından Roberto Martínez, Hırvatistan milli takımına büyük takdirini dile getirerek şöyle konuştu: “Hırvatistan’a inanılmaz bir hayranlık duyuyorum ve onların sportmenlik ruhuna saygı duyuyorum. Ancak topların içinde artık elektronik çip var ve video teknolojisinin devreye girmesinin sebebi de açıkça bu.”

Martinez sözlerine şöyle devam etti: “Bugün alınan tüm kararlar doğruydu ve Portekiz’e verilen penaltı çok açıktı. İki takımdan birinin elenmesi üzücü, ancak yanlış bir karar ya da şanssızlık söz konusu değildi.”