Martínez: Emekli olmayı düşündüm… Arjantinli yıldızlar Messi için mücadele ediyor

Arjantin ve Manchester United’ın savunma oyuncusu Lisandro Martínez, sakatlığı nedeniyle yaşadığı zorlu dönemin ayrıntılarını açıkladı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun “X” ağındaki resmi hesabında öne çıkardığı açıklamalarda Martínez, “Sakatlığım yüzünden yaşadıklarımı düşündüğümde, ağlamak istiyorum” dedi.

Martínez sözlerine şöyle devam etti: “Geçen yıl çapraz bağ sakatlığı geçirdikten sonra futbolu bırakmayı düşünüyordum.”

Şöyle devam etti: “Artık daha fazla acı çekmek istemiyordum, anlıyor musunuz? Gerçekten yıkılmıştım ve dibe vurmuştum, ama sonra kızım doğdu ve bu olay benim için her şeye yeniden denge getirdi.”

Şöyle devam etti: “Eşimin doğumunu ve gösterdiği muazzam çabayı gördüm ve kendime dedim ki: Nasıl olur da mücadeleye devam etmem?”

Şöyle ekledi: “Messi muazzam bir örnek çünkü tüm kariyeri boyunca çok acı çekti; yenilgiler yaşadı ama asla pes etmedi.”

Şöyle devam etti: “Bugün 39 yaşında, hâlâ mücadele ediyor ve savaşıyor. Zaten her şeyi kazandı, artık kanıtlayacak hiçbir şeyi kalmadı.”

Şöyle devam etti: “O tarihin en iyi oyuncusu, sadece futbolda değil, tüm spor dallarında… Bu çılgınlık.”

Son olarak şunları söyledi: “Messi’nin ardından gelen bizler için, tüm zamanların en iyisi bu kadar tutkuyla mücadele ediyorsa, biz nasıl mücadeleye devam etmeyelim? Biz de tam olarak aynı şekilde onun izinden gitmeliyiz.”