Martínez’e yönelik şiddetli Arjantinli saldırı: Ne utanmaz bir aptalsın!

Arjantinli kaleci Emiliano "Dibo" Martínez, Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ettikten sonra takım arkadaşlarının coşkulu kutlamalarıyla bariz bir tezat oluşturan, hassas bir konu olan Falkland Adaları meselesine karşı sergilediği çekingen tavrı nedeniyle ülkesindeki sosyal medya platformlarında şiddetli eleştirilere maruz kaldı.

Martínez, Arjantinli "De Sport" kanalına yaptığı açıklamada, "Albirroja"nın geri dönüşünün ardında Diego Maradona'ya karşı intikam arzusu ya da Falkland Adaları anlaşmazlığı gibi bir neden olmadığını reddetti ve şöyle dedi: "Bunun nedeni bu olduğunu sanmıyorum. Bu geçmişte kaldı. O zamanlar daha doğmamıştım," diyen 1992 doğumlu 33 yaşındaki oyuncu, bu güçlü tepkinin büyük maçlardaki deneyim ve tecrübeden kaynaklandığını düşündüğünü ekledi.

Tartışmalı adalar konusunun bu şekilde göz ardı edilmesi, Arjantinli taraftarlar arasında büyük bir öfkeye yol açtı. X sitesinde bir kullanıcı alaycı bir şekilde şöyle yorumladı: “Böyle bir şey söyleyemezsin. Bu utanmazlık,” derken, bir diğeri ise “Ne aptalsın sen, Debo Martínez,” diye haykırdı; bu sözlerle, 1982’de 904 kişinin hayatını kaybettiği kanlı bir savaşa yol açan konunun hassasiyetine işaret etti.

Buna karşılık, birçok takım arkadaşı galibiyeti o savaşın kurbanlarına adadı. Defans oyuncusu Lisandro Martínez, “Arjantin halkını hayal kırıklığına uğratmayacaktık” derken, Leandro Paredes ise “Falkland Adaları sonsuza dek Arjantin’e ait kalacak. Tüm ulusumuz için oynuyorduk ve bunun sadece bir futbol maçı olduğu mesajını vermek istesek de, bunun ülkemiz için son derece önemli bir olay olduğunu biliyorduk” diye vurguladı.

Maçın ardından Giovanni Lo Celso ve diğer oyuncular, üzerinde “Falkland Adaları Arjantin’in bir parçasıdır” yazan bir pankart tuttular. Bu hareket, stadyumlarda siyasi mesajları yasaklayan FIFA’nın milli takıma yaptırım uygulamasına neden olabilirken, “Depo” Martinez ise tam bir sessizlik sergiledi.

Kaleci, şu anda Arjantin halkının bir kesimiyle anlaşmazlık içinde bulunuyor, ancak önümüzdeki Pazar gecesi oynanacak final maçında alınacak bir galibiyet, pek çok şeyi değiştirebilir.