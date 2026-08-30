Hilal, cari transfer döneminin en dikkat çekici anlaşmalarından birini sonuçlandırdı ve İngiliz ekibi Arsenal'in kanat oyuncusu Brezilyalı Gabriel Martinelli ile anlaşmaya vardı. Bu adım, Suudi kulübünün büyük hedeflerini ve ilk sınıf isimlerden oluşan bir hücum hattı kurma isteğini yansıtıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, "X" platformundaki hesabından paylaştığı mesajla anlaşmanın tamamlandığını doğruladı: "Gabriel Martinelli, Hilal'e. Bonuslar dahil 65 milyon avronun üzerinde bir bedel karşılığında sözlü anlaşmaya varıldı." Böylece Brezilyalı oyuncunun geleceğini son günlerde çevreleyen spekülasyonlara nokta koydu.

Ayrıca oku: Çarpıcı açıklamalarla: Ronaldo, tarihi başarının ardından kendisini görmezden geldi

Romano, Martinelli'nin Hilal ile uzun süreli bir sözleşme imzalayacağını açıkladı ve oyuncunun anlaşmanın nihai işlemlerini tamamlamak üzere 24 saat içinde Suudi Arabistan'a gitmek için izin aldığını, ardından "Lider"e katılımının resmen açıklanacağını belirtti.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Martinelli anlaşması, Hilal'in cari transfer dönemindeki bütünlüklü hücum planı kapsamında geliyor. Kulüp daha önce Aston Villa'nın forveti İngiliz Ollie Watkins ile de anlaşmayı sonuçlandırmıştı. Böylece İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde takımın ön hattında büyük bir devrimin hatları tamamlanmış oldu.

Romano, Watkins ve Martinelli anlaşmalarının Hilal'in önceden hazırladığı plan dahilinde geldiğini doğruladı. Takım aynı zamanda Hollandalı Crysencio Summerville'i de kadrosunda bulunduruyor. Bu da "Lider"e ceza sahası içinde hız, penetrasyon ve gücü bir araya getiren çeşitli hücum seçenekleri sunuyor.

Martinelli anlaşmasının tamamlanmasıyla Hilal, transfer piyasasındaki güçlü mesajlarını vermeyi sürdürüyor. 65 milyon avroyu aşan bir bedelle Brezilyalı bir yıldızla anlaşmayı sonuçlandıran kulübün yeni oyuncusu, Suudi Arabistan'a ulaşmaya birkaç adım kaldı. Oyuncu, "Lider" formasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açacak ve Inzaghi'ye yeni sezonda en dikkat çekici hücum silahlarından birini kazandıracak.