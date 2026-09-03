Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde Al Hilal ile Al Shabab arasında oynanacak Riyad derbisi çok sayıda yokluğa sahne olacak; bunların en dikkat çekeni ise Arsenal'in eski yıldızı olacak.

Al Hilal, Roshn Ligi'nin beşinci haftasında yarın Cuma günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da Al Shabab'a konuk olacak.

Derbiye yaklaşık 24 saat kala Al Shabab'ın teknik direktörü Alman Thomas Letsch, Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Partey'in sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Letsch, Suudi "Al Sharq Al Awsat" gazetesinin aktardığı maç öncesi basın toplantısındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Maalesef Thomas Partey hazır değil, durumu ise gayet basit; bize bir hazırlık dönemi geçirmeden geldi."

Şöyle devam etti: "Sahaya çıktığı ilk dakikalardan itibaren iyi bir performans sergiledi, bizi kesinlikle daha üst bir seviyeye taşıyabilecek bir oyuncu olduğunu herkes gördü. Ancak akıllı olmamız gerekiyor, çünkü sezon uzun ve şu an henüz başındayız, bu yüzden onu oynatarak risk almayacağız."

Partey, Arsenal'de 5 yıl forma giydikten sonra Villarreal'e transfer olmuş, orada tek bir sezon geçirdikten sonra Villarreal ile sözleşmesinin bitmesinin ardından mevcut yaz transfer döneminde bonservissiz bir transferle Al Shabab'a katıldı.

33 yaşındaki oyuncu, Al Shabab'ın Roshn Ligi'nin ikinci ve üçüncü haftalarındaki maçlarında; Al Khaleej ile golsüz berabere kalınan karşılaşmada yedek olarak, Al Riyadh ile 3-3 berabere kalınan maçta ise ilk 11'de yer almış, ardından dördüncü haftadaki Al Hazm maçında forma giyememişti.

Maçın büyük ihtimalle daha önce Arsenal'de oynamış bir başka yıldızın da yokluğuna sahne olacağı belirtiliyor. Bu isim, önceki gün Salı günü Al Hilal'e transfer olmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gelen Brezilyalı Gabriel Martinelli.