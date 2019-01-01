Martin Skrtel: Şu anda teklifleri duymak istemiyorum
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AA
Martin Skrtel, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasına rağmen gelen transfer tekliflerini askıya almış durumda.
Unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sözleri
Fanatik'de yer alan habere göre 14 Nisan Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde takımı dışında hiçbir şey düşünmek istemediğini belirten Slovak oyuncu, menajerine gelen teklifleri kendisine iletmemesini söyledi.
Martin Skrtel, menajeri Ksonto'ya, "Galatasaray derbisi haricinde bir şey düşünmek istemiyorum. Kalan her maçımız önem taşıyor. Sezon bitene kadar bana transfer tekliflerini sakın iletme." dediği iddia edildi.