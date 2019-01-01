Martin Skrtel: Şu anda teklifleri duymak istemiyorum

Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, tamamiyle Pazar günü oynanacak olan derbiye odaklandığını belirtti.

Martin Skrtel, ile olan sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasına rağmen gelen transfer tekliflerini askıya almış durumda.

Fanatik'de yer alan habere göre 14 Nisan Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe- derbisi öncesinde takımı dışında hiçbir şey düşünmek istemediğini belirten Slovak oyuncu, menajerine gelen teklifleri kendisine iletmemesini söyledi.

Martin Skrtel, menajeri Ksonto'ya, "Galatasaray derbisi haricinde bir şey düşünmek istemiyorum. Kalan her maçımız önem taşıyor. Sezon bitene kadar bana transfer tekliflerini sakın iletme." dediği iddia edildi.