, Mesut Özil'de boşalan yeri doldurmak için transfer ettiği Martin Odegaard ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

'den kiralanan genç oyuncu, sezon sonuna kadar Londra ekibinde forma giyecek.

Çok genç yaşta Norveç'ten Madrid'e gelen Odegaard, geçen sezonu kiralık olarak forması giymişti ve başarılı bir performans sergilemişti.

Bu sezon Real Madrid'e geri dönen başarılı orta saha, kadroya girmekte zorlanınca şansını Arsenal'de denemeye karar verdi.

Odegaard, Arsenal'da daha önce Mesut Özil'in terlettiği 11 numaralı formayı giyecek.

👋 Welcome to The Arsenal, Martin Odegaard! 🇳🇴