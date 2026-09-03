Cumartesi akşamı AS Roma - Atalanta maçında gözler kuşkusuz Marten de Roon’un üzerinde olacak. La Dea’nın kulüp efsanesi kısa süre önce İtalya’nın başkentine gitti ve bu durum Atalanta taraftarlarının öfkeli tepkilerine yol açtı. O taraftarlardan biri, perşembe günü ona ait çok pahalı bir formayı ateşe verdi.

De Roon, Atalanta formasıyla toplam 445 maça çıktı ve bu başarıyı ondan başka kimse tekrarlayamadı. 35 yaşındaki ön libero, transfer döneminin sonuna doğru kulübün “başka planları” olduğunu öğrendi. De Roon, 2016 ile 2025 yılları arasında Atalanta’da son derece başarılı bir dönem geçiren teknik direktör Gian Piero Gasperini ile Roma’da yeniden bir araya gelmeyi tercih etti.

De Roon, geçen hafta sonu Roma’nın Lecce deplasmanında 0-4 kazandığı gösteri maçında ilk kez forma giydi, ancak dikkatler daha çok cumartesi gününe çevrilecek. O gün Stadio Olimpico’da Roma formasıyla ilk maçına çıkacak ve karşısında yıldızlaştığı kulüp olacak.

Özellikle İtalya’da tanınan girişimci, iş insanı ve Atalanta taraftarı Fabio Acquaroli, “kendi” eski kaptanının bu hamlesinden hiçbir şey anlamadı ve ona ait özel bir formayı yakmaya karar verdi.

Acquaroli, söz konusu özel formayı tüm gelirleri Bergamo’daki Papa Giovanni Hastanesi’nin çocuk sağlığı bölümüne aktarılan bir açık artırmada satın aldı. Acquaroli bu forma için 2.000 avro ödedi, ancak De Roon’un bu hassas transferinin ardından artık onunla hiçbir bağı olsun istemedi.

Corriere della Sera ise Bergamo ve çevresinde herkesin De Roon’a karşı kin beslemediğini yazıyor. Bir kesim, onun eski tanıdığı Gasperini yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde yer alma fırsatını değerlendirmesini anlayışla karşılıyor.

Her şeye rağmen cumartesi akşamının Atalanta için zorlu geçmesi bekleniyor; zira Roma, Serie A’daki ilk iki maçını Lecce ve Fiorentina karşısında 0-4 ve 4-0 kazandı. Yıldız forvet Donyell Malen, bu iki maçta şimdiden beş (!) gol attı.