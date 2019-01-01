Marsilya'dan Fenerbahçe'ye yeni öneri
Ligde alınan 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyeti sonrası şampiyonluk umutlarını yeşerten Fenerbahçe'de yönetim, yapacağı transferlerle de olumlu havayı uzatmak istiyor. Sarı lacivertlilerin transferdeki bir numaralı adayı ise Marsilya forması giyen Luiz Gustavo.
L'equipe'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi Marsilya'ya dün bir teklif sundu. Ancak Fransızlar bu tekliften memnun kalmayarak sarı lacivertlileri geri çevirdi.
Ancak finansal olarak rahatlamak isteyen Marsilya Fenerbahçe'ye başka bir teklifte bulundu. Yine orta sahada forma giyen Margan Sanson ve Kevin Strootman Marsilya yönetini tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı lacivertli yönetim ise bu öneriye henüz yanıt vermedi.
2007 yazında Hoffenheim'a imza atarak Avrupa kariyerine başlayan Luiz Gustavo, 4 yıl sonra Bayern Münih'e transfer olmuştu. Burada geçirdiği iki yılın ardından ise Marsilya'ya imza atan Brezilyalı yıldızın Fransız ekibiyle sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.