Marsilya'dan Fenerbahçe'ye yeni öneri

Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Luiz Gustavo için teklifi yeterli bulmayan Marsilya, Fenerbahçe'ye Kevin Strootman ve Morgan Sanson'u önerdi.

Ligde alınan 5-0'lık galibiyeti sonrası şampiyonluk umutlarını yeşerten 'de yönetim, yapacağı transferlerle de olumlu havayı uzatmak istiyor. Sarı lacivertlilerin transferdeki bir numaralı adayı ise forması giyen Luiz Gustavo.

L'equipe'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi Marsilya'ya dün bir teklif sundu. Ancak Fransızlar bu tekliften memnun kalmayarak sarı lacivertlileri geri çevirdi.

Ancak finansal olarak rahatlamak isteyen Marsilya Fenerbahçe'ye başka bir teklifte bulundu. Yine orta sahada forma giyen Margan Sanson ve Kevin Strootman Marsilya yönetini tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı lacivertli yönetim ise bu öneriye henüz yanıt vermedi.

2007 yazında 'a imza atarak Avrupa kariyerine başlayan Luiz Gustavo, 4 yıl sonra 'e transfer olmuştu. Burada geçirdiği iki yılın ardından ise Marsilya'ya imza atan Brezilyalı yıldızın Fransız ekibiyle sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.